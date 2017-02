Fakta Mencengangkan di Balik Penampilan Glamor Artis-Artis Korea

The Ark (Foto: Allkpop)

SEOUL – Ketika kita bicara soal artis-artis Korea, baik aktor, aktris, maupun idol, yang terbayang pasti penampil cantik nan tampan mereka dalam balutan gaun dan jas mewah serta berbagai hiasan. Dari luar, kehidupan selebriti-selebriti ini terkesan mewah dan glamor.

Namun sejatinya tidak demikian. Di balik penampilan mewah mereka di depan kamera atau di atas panggung, ada fakta-fakta mencengangkan yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Fakta-fakta mencengangkan tersebut adalah:

1. Bertahun-Tahun Tak Dibayar

Ini adalah fakta yang tak banyak diketahui fans Korea, terutama mereka yang masih baru. Para idol atau artis-artis yang baru debut tak pernah langsung dibayar oleh agensi mereka. Sebaliknya, mereka bekerja keras siang malam setiap hari dan tak mendapat bayaran. Keadaan inilah yang sempat memunculkan istilah kontrak budak di industri hiburan Korea karena para artis diikat kontrak sangat lama tapi bayaran minim.

Lantas kemana larinya uang hasil penampilan para idol ini di atas panggung atau para aktor di depan kamera? Uang-uang tersebut lari ke kantong agensi. Alasannya, karena para artis harus membayar uang trainee mereka. Seperti yang diketahui, proses trainee dan promosi debut membutuhkan banyak biaya yang semuanya ditanggung agensi. Oleh karena itu ketika artis-artis baru ini mulai mendapat uang, uang tersebut akan masuk ke kantong agensi hingga ‘hutang’ mereka dianggap lunas.

Kurun waktu para artis ini tak mendapat bayaran setelah debut bisa berbeda-beda, tergantung popularitas mereka. Sebut saja artis-artis SM Entertainment yang rata-rata baru bisa menikmati uang hasil keringat mereka setelah 3-5 tahun debut. Hal berbeda dirasakan mereka yang berasal dari agensi lebih kecil. Girlband Fiestar misalnya, hingga lima tahun debut masih juga belum mendapat bayaran.

2. Pendapatan Tahunan Kecil

Setelah bertahun-tahun tak dibayar, gaji para aktor, aktris, dan idol ini pun tak langsung besar begitu hutang mereka pada agensi lunas. Lagi-lagi hanya mereka yang sudah terkenal yang bisa mendapat banyak uang untuk dirinya sendiri.

Menurut National Tax Service Korea, memang ada perbedaan pendapatan yang sangat besar antara artis yang sudah terkenal dengan yang belum. Data pada 2015 menunjukkan jika hanya 1 persen aktor-aktris yang rata-rata memperoleh penghasilan tahunan 1,96 miliar Won, 10 persen lainnya mengumpulkan 367 juta Won per tahun, dan sisanya hanya 7 juta Won per tahun atau sekitar 580 ribu Won yang senilai dengan Rp6,7 juta per bulan.

Data tak jauh berbeda datang dari kalangan idol. Hanya 1 persen yang berhasil mengumpulkan pendapatan 3,1 miliar Won per tahun, 10 persen lainnya hanya 604 juta Won, dan 89% sisanya mendapatkan 8 juta Won per tahun atau kurang dari 700 ribu Won per bulan.

3. Kerja Sambilan

Dibandingkan dengan jadwal akting dan manggung para selebriti ini, pendapatan tersebut tentu saja tak ada apa-apanya. Dampaknya, selebriti-selebriti ini pun memilih untuk melakukan pekerjaan sampingan guna mendapatkan penghasilan tambahan. Banyak selebriti yang mengaku bekerja di restoran atau pom bensin demi mendapat penghasilan lebih.

Kim Yuna mantan personel girlband The Ark contohnya. Dia mengaku bekerja di restoran Italia untuk mendapatkan uang karena penghasilannya sebagai idol tak mencukupi. Dia juga memilih ikut ajang survival Unpretty Rapstar untuk menguji keberuntungannya.

“Saat ini aku bekerja paruh waktu di restoran Italia. Aku harus bekerja paruh waktu agar bisa melakukan apa yang aku inginkan. Orangtua dan saudara-saudaraku ada di Amerika. Aku meminta maaf pada mereka. Keluargaku juga dalam posisi sulit. Aku ingin sukses secepat mungkin dan menjadi anak yang baik,” kata Yuna 2016 lalu seperti dilansir Allkpop.