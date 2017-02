FOTO: Putus dari Meek Mill, Nicki Minaj Malah Reuni dengan Drake

LOS ANGELES – Hubungan antara Nicki Minaj dan Drake yang sempat harus terhenti karena Meek Mill akhirnya tersambung kembali. Keduanya juga terlihat nyaman berada di sisi satu sama lain setelah dapat berhubungan kembali sebagai teman.

Buktinya, dua buah foto diunggah Nicki dan Drake di Instagram, Kamis (02/02/2017). Foto tersebut memperlihatkan Drake dan penyanyi bernama asli Onika Tanya Maraj tersebut sangat dekat bersama.

Hubungan kedua rekan selabel rekaman tersebut pun dikonfirmasi telah kembali normal oleh direktur perusahaan tempat mereka bernaung, Mack Maine. Sebuah foto lain menampilkan Nicki dan Drake bersama Lil Wayne yang biasa disebut sebagai Big 3. Lil Wayne diketahui juga sebagai pendiri label Young Money tersebut.

A photo posted by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 1, 2017 at 8:19am PST

Di foto yang juga diunggah Maine, Maine membubuhkan caption berbunyi, β€œ The Big 3! My family! I honestly missed this sh*t! Had to make em laugh to get that magic out! Ps Nicki take a 100 pics to get the one lol..da Queen πŸ‘‘#2017 #Mula #UnitedWeStandπŸ’ͺ🏾 #FreeC5,” tulisnya.

#TheBIG3 #YoungMoney πŸŽ€ ~ πŸ“Έ: @mackmaine4president A photo posted by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 1, 2017 at 8:36am PST

Sebelumnya, hubungan Nicki dan Drake harus terhenti karena perseteruan antara Drake dan Meek Mill, yang saat itu masih menjadi kekasih Nicki. Konflik dimulai ketika Meek mengungkapkan Drake tidak menulis lirik lagunya sendiri, dan tidak ingin dibandingkan dengannya. Perseteruan semakin memanas ketika Drake merilis lagu diss yang ditujukan pada Meek Mill.

Sementara itu, Nicki dan Drake juga tidak berbicara banyak. Namun, ketika Nicki mengumumkan dirinya telah kembali single di awal Januari 2017, hubungannya dengan Drake pun dapat membaik.