Kisah Cinta John Lennon dan Yoko Ono Bakal Difilmkan

LOS ANGELES – Penggemar akan bisa menikmati perjalanan kisah cinta legendaris John Lennon dan Yoko Ono. Pasalnya, Yoko Ono sendiri berniat untuk memfilmkan kisah cintanya yang pelik dengan pelantun Imagine tersebut.

Yoko Ono akan memproduksi film yang mendokumentasikan perjalanan cintanya dengan Lenon. Anthony McCarten yang dikenal sebagai penulis skenario Theory of Everything akan menulis skrip film yang masih belum diberi judul tersebut.

Sementara untuk kursi produser akan diduduki oleh De Luca dan Josh Bratman dari Immersive Pictures. Yoko Ono sendiri akan ikut mengarahkan proses pembuatan film sehingga sesuai dengan keinginannya.

“Cerita akan berfokus pada tema cinta yang matang dan relevan, keberanian dan aktivisme di Amerika Serikat, dengan tujuan menginspirasi pemuda masa kini untuk membela dan memiliki masa depan yang jelas untuk dunia yang mereka inginkan,” kata De Luca seperti dilansir Hollywood Reporter.

Publik patut menantikan kehadiran film biopic John Lennon dan Yoko Ono ini. Pasalnya, De Luca adalah produser dari film-film juara seperti Captain Philips, Moneyball, dan The Social Network. Sementara McCarten, selain menulis Theory of Everything, juga merupakan penulis skenario film biopic Winston Chuchill Darkest Hour yang dibintangi Gary Oldman.