VIDEO: Sandiaga Uno Balas Budi ke Jupe

Hari ini saya dan istri saya @nurasiauno menjenguk mba @juliaperrezz untuk memberikan semangat atas penyakit yang dideritanya. Saya datang kesini bukan untuk meminta dukungan. Saya datang kesini hanya untuk memberikan semangat atas penyakit yang dideritanya karena hampir di setiap postingan saya di instagram, Mba Jupe selalu memberi komentar semangat untuk saya. Sekarang, saatnya saya memberikan semangat langsung pada beliau. Yuk guys kita sama-sama mendoakan Mba Jupe agar cepat sembuh dan bisa kembali berkarya. Salam bersama! #SalamBersama #Jupe

