Kim Kardashian Kembali Beri Kesaksian soal Perampokan di Paris

LOS ANGELES – Penyelidikan terkait kasus perampokan yang dialami Kim Kardashian di Paris, Prancis Oktober lalu masih belum selesai. Kim baru saja diminta untuk kembali memberikan kesaksian terkait peristiwa tak menyenangkan itu.

Rabu 1 Januari 2017, Kim memberikan kesaksian terbarunya kepada seorang hakim dan pengacara Prancis. Mereka terbang dari Paris ke New York untuk meminta keterangan istri Kanye West tersebut.

Kim sendiri langsung pulang dari liburan keluarganya di Kosta Rika untuk memberikan kesaksian. Bintang Keeping Up with the Kardashians ini bertemu dengan pihak berwenang Prancis itu di sebuah hotel di New York City.

Dilansir Dailymail, sebagai bagian dari kesaksian tersebut, Kim diminta untuk melihat video rekaman perampokannya. Diharapkan dari melihat video itu, ibu dua anak ini bisa mengidentifikasi siapa dua orang bersenjata yang menyerangnya di kamar hotelnya.

Pemberian kesaksian dijadwalkan akan dilanjutkan pada Kamis (2/2/2017). Pada kesaksian hari ini, Kim dijadwalkan akan dihujani sejumlah pertanyaan terkait kasus perampokannya tersebut.

Sekadar informasi, hukum Prancis mengizinkan korban untuk tak datang ke pengadilan dalam memberikan kesaksian. Sebagai gantinya, hakim dan pengacara diizinkan untuk bepergian kemana saja untuk menemui korban dan mendapatkan kesaksian secara tertutup.

Pada Januari 2017 sendiri, kepolisian Prancis berhasil menangkap sekitar 17 orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan dan penyekapan Kim. Tiga diantaranya telah dilepaskan karena tidak terbukti terlibat, termasuk sopir pribadi Kim selama di Paris.