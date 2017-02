FOTO: Umrah Pakai Kursi Roda, Dewi Sandra Tetap Semangat

Kak @dewisandra said "Saya nggak mau ini sebagai ujian tapi ini membuka pikiran saya bahwa tubuh ini hanya titipan, Allah mau toel sedikit saja tubuh kita bisa hilang. Bahkan ini banyak sekali yang umrah dengan kondisi mungkin kurang sempurna di mata manusia, tapi semangat mereka jauh luar biasa," 😊😊 Belajar banyak dr sosok kk yg satu ini ... Semoga umrah nya lancar dan dimudahkan kk ... #selfreminder #motivator #dewisandra

A photo posted by fatimah bilhusna (@fatimah_bilhusna) on Feb 1, 2017 at 6:56am PST