FOTO: ONE OK ROCK Ngamuk "Ditangkap" Cewek-Cewek

One Ok Rock (Foto: Oneokrock)

LOS ANGELES – ONE OK ROCK akhirnya resmi memulai debut di Amerika Serikat dengan merilis album dan video klip baru. Kamis (02/02/2017), ONE OK ROCK video klip untuk lagunya yang berjudul American Girls, dari album Ambitions versi Barat yang dirilis 11 Januari 2017.

Lagu tersebut berdurasi 2 menit 50 detik dan menunjukkan adegan-adegan penuh laga dan spionase. Video klip tersebut menceritakan Taka yang rupanya menjadi sasaran para agen rahasia wanita yang menyamar dan terus mengamati Taka sehari-harinya.

Ketika seluruh persiapan telah selesai, rupanya salah satu personel grup agen tersebut membeberkan rahasia penangkapan Taka tersebut. Taka pun dikejar-kejar oleh seluruh agen hingga akhirnya terpojok dan tertangkap. Taka kemudian dibawa di sebuah mobil yang telah menyekap personel-personel ONE OK ROCK lainnya.

Namun, fans rupanya memiliki pendapat yang terbelah antara suka dan tidak suka. Warna lagu ONE OK ROCK yang kini terasa terlalu jauh berbeda dengan ONE OK ROCK yang dulu, sehingga banyak fans melabeli ONE OK ROCK dengan sebutan ‘ONE OK POP’. Video yang diunggah di channel Youtube label mereka, Fueled by Ramen, itu pun menjadi salah satu tempat fanwar, disamping tempat-tempat lain seperti Instagram dan Twitter.

“ONE OK POP, not ROCK ,” tulis seorang netizen.

“Kenapa kalian sangat negatif?? "Harusnya one ok POP", "Ini lagu OOR terburuk " wtf? Apa sih? Bisa ga dinikmati saja lagunya?? Kalau memang bukan gayamu, pergilah, perlu begitu komentar seperti ini? Kalau aku tidak suka lagu JB atau 1D, aku tidak akan berkomentar "nah sh*t aku tidak suka ini" kan?” tulis netizen lain.