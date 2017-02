FOTO: Kesal, Nicki Minaj Minta Fans Berhenti Sebut Kata Literally

LOS ANGELES – Rupanya Nicki Minaj kesal dengan sikap fans-nya karena postingan kata Literally yang terus menerus di unggah oleh mereka dalam kolom komentar. Akibatnya, sang rapper merasa ketakutan tiap kali mengucapkan kata tersebut.

Literally adalah kata yang sedang populer di kalangan anak muda. Dalam Bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti secara harfiah adalah ‘sungguh-sungguh’. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, diksi tersebut sering disalahgunakan oleh anak muda sehingga membuat Nicki takut.

Ketakutan Nicki tersebut dituliskannya dalam unggahan Twitter, pada Rabu 1 Februari 2017.

Am I the only 1 who has a mini panic attack every time someone uses the word "literally" hoping they're about 2 use it in the right context? — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 1 Februari 2017

“Apa cuma aku yang kena serangan panik mini tiap kali orang pakai kata "literally", berharap mereka menggunakannya di konteks yang benar?” tulis Nicki.

Kata-kata yang membuatnya panik dan takut terutama adalah literally dying atau literally dead. Menurut Nicki, kata tersebut membuatnya berpikir bahwa fans-nya benar-benar meninggal dunia, dan Nicki merasa harus membenarkan kesalahan dalam tata bahasa tersebut.

U guys, pls stop saying u were "literally" dying laughing. Btch if u were "literally" dying laughing you'd be dead right now. 🤗 pic.twitter.com/0zO65mZRYW — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 1 Februari 2017

“U guys, tolong berhenti mengucapkan kalian literally dying ketika tertawa. B*tch kalau kalian literally dying saat tertawa kalian akan meninggal dunia sekarang juga,” tulis Nicki.

My problem is back. Other day I responded to 2 texts in my head. Woke up & realized I didn't ACTUALLY respond. Hopefully they read minds ☺️ — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 1 Februari 2017

Nicki pun menggunakan sebuah judul lagu yang tidak menggunakan kata literally sebagai contoh. Nicki menganggap, judul tersebut akan sangat konyol jika dibubuhi kata tersebut. Lagu tersebut adalah Beat the P***y Up karya rapper LoveRance.

No. U Didn't "literally" beat the 😻⬆️.... if u "literally" beat the 😻⬆️, the 😻 would need to be floating in the air while u punched it. Lord — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 1 Februari 2017

“Tidak. Kalian tidak "literally" beat the .... kalau kamu "literally" beat the , -nya harus terbang dulu saat kamu memukulnya. Lord,” tutup Nicki.