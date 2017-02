Latihan Jelang Konser Sampai Malam, Naura Dapat Semangat Fans

JAKARTA - Penyanyi cilik Naura akan kembali menggelar konser tunggalnya yang bertajuk Konser Dongeng Musikal Naura 2 pada tahun ini. Putri Nola 'Be3' ini mengunggah keseruan dan persiapan dirinya jelang panggung konsernya nanti.

Lewat unggahan foto di Instagram pada Rabu (1/2/2017) sekitar pukul 22.00 WIB, ia mengabarkan baru saja menyelesaikan latihan menarinya.

"Done latiha putaran malam ini ... thank you om @yandibram udah bantuin aku #konserDongeng2 #Naura #konserNaura #KonserAnakIndonesia #penyaniAnakIndonesia #anakIndonesia #Nauara #DNau #DNeo #DancersNaura #musikalanak #pertunjukanAnakIndonesia," tulis Naura.

Tak menyerah latihan hingga waktu malam, pelantun Bully ini mendapat dukungan dari para penggemarnya lewat kolom komentar di foto tersebut.

"Good night Nau semangat terus yah," tulis @idc.yoll.

"Proud of you Nauu! Big big big love for youuuu. Good night selamat mimpi indah cantik," tambah @arnadaily.

"Semangat terus ya Nau ... Aku yakin kamu bisa sukses nanti .. keep strong," tambah @nameinaputri_.

Konser Dongeng Musikal Naura 2 dijadwalkan akan digelar pada 4 dan 5 Febuari 2017 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan. Konsernya ini juga akan ditayangkan oleh MNCTV secara tidak langsung pada 17 Febuari 2017 pukul 14.30 WIB.