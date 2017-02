Persaingan Ketat Adele dan Beyonce di Grammy Awards 2017

LOS ANGELES - Panggung Grammy Awards 2017 siap memanas lewat perebutan piala terbanyak dari para penyanyi papan atas, seperti Adele dan Beyonce. Keduanya sama-sama pernah memborong kemenangan pada tahun sebelumnya.

Pada kali ini, mereka masuk dalam kategori yang sama yaitu Album of the Year dan Song of the Year. Tak hanya itu, jumlah nominasi yang dipegang juga lebih dari satu.

Untuk album '25', Adele memgang nominasi untk Album of the Year dan Best Pop Vocal Album. Sedangkan untuk lagu Hello masuk nominasi kategori Record of the Year, Song of the Year dan Best Pop Solo Performance.

Jika Adele hanya memegang lima kategori, Beyonce justru menguasai sembilan kategori nominasi. Diantaranya yaitu album Lemonade yang masuk dalam Album of the Year, Best Urban Contemporary Album dan Best Music Film.

Smentara untuk lagu Formation duduk di kategori Record of the Year, Song of the Year, dan Best Music Video. Single kolaborasi bersama Jack White yaitu Don't Hurt Yourself masuk di kategori Best Rock Performance, Hold Up untuk Best Pop Performance dan Freedom (feat. Kendric Lamar) untuk Best Rap/Sung Performance.

Keduanya pernah memborong piala Grammy Awards dengan jumlah tak biasa. Adele memborong enam piala di tahn 2012 dan Beyonce dengan jumlah serupa di tahun 2010.

Sementara itu, dalam Grammy Awards 2017 Adele dan Beyonce menjadi pesaing kuat lewat prestasi dan eksistensi mereka. Ajang tersebut akan digelar pada 12 Febuari nanti di Steples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.