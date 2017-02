FOTO: Takut Sombong, Inul Minta Fans Jangan Puji Terlalu Tinggi

Banyak2lah bersyukur dlm kondisi apapun'jgn terlalu lihat ke atas krn semakin kamu memandangnya kau akan merasa selalu tdk puas'dan selalu ingin lebih'kurang dan kurang terus😊 Lihatlah ke bawah krn dgn disitu kita bisa berkaca dan melihat bagamn kondisi org2 yg masih dibawah kita'kurang dan kekurangan mgkn sakit dan kesakitan😇apa yg terjd pd kita msh byk yg terjd lebih payah parah dr kita'perbanyak istighfar dlm hati'memuji kebesaranNYA krn kita beruntung dilahirkan di dunia ini dlm kondisi yg sangat baik ,meski yg sangat tdk baik dr kita diluar sana yg sangat menderita cukup banyak😊 Hartamu akan dihempas ketika kamu tak amanah menjalankan😇 Kasih sayangmu 'rezekimu akan kering ketika hatimu tertutup utk mengasihi yg papa dan fakir😇 Hatimu menggambarkan prilakumu yg sesungguhnya😇 Ibadahmu sbg penolongmu maka jgnlah kau dustakan semuanya'nikmat yg TUHAN berikan utk kita bukan seutuhnya milik kita'bwrbagilah krn amalan dan pahala itu yg sesungguhnya milik kita'yg akan menemani kita di akhirat nanti'bukan hartamu dan kemewahanmu yg sekarang😇 Aku bukan org sugih jgn terlalu memuji dan menjunjung namaku' aku takut tinggi hati🙏🏻😇😭aku hanya sebagian kecil yg mengikuti sunnah rosul dan menjalankan perintahNYA meski akupun merasa msh blom sangat sempurna menjalankan'🙏🏻😇 Semoga kita termasuk org2 yg disayang gusti Allah nggih 😇amin Ojo lali nonton DA4 indosiar jam pitu bengi iki😁🎤💃 (19.00wib) Nonton juga DA4 DUOMUS ya ojo lali SMS juga anak2ku yg lainnya monggo dibantu smsnya biar adil😘🙏🏻

