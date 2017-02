FOTO: Ucapan Sehari-Hari Ayah Jadi Pesan Terakhir untuk Jordi Onsu

Pagi ini papa akan di tutup peti nya, setelah itu kita akan anter papa ke tempat istirahat terakhir papa, papa bakal di makamin jadi satu sama Mama, ternyata juga tanggal pergi papa dan mama sama, Mama 29juni Papa 29januari. Dari kemarin berusaha untuk nemuin semua orang yg nama nya sering papa sebut sama adek, nyesekkk banget pa rasanya, sedihhh banget ketika sekarang sadar, semua omongan biasa papa ke adek sebelumnya sekarang udah berubah jadi pesan terakhir papa ke adek. Ga akan lupa pa..

