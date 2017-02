Damayanti Noor Temukan Kemiripan Dirinya pada Velove Vexia

JAKARTA - Velove Vexia telah resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Damayanti Noor, istri dari musisi legendaris Chrisye yang akan dibuatkan filmnya. Ia pun merasa puas dengan pilihan Velove karena banyak menemukan kesamaan antara dirinya dan Velove.

Salah satu yang paling mencolok adalah karakter suaranya. Yanti mengaku bahwa Velove memiliki suara yang sama dengannya sehingga hal itu akan semakin memudahkan Velove dalam menjalani proses syuting.

"Dari beberapa nama yang ada dan saya sempat bertemu ternyata this is the one (Velove). Karena her voice is exactly like me. Suaranya besar. Kalau orang lain pasti harus belajar dulu agar suaranya besar," kata Yanti yang juga hadir dalam acara Syukuran Film Chrisye di Rolling Stone Cafe, Rabu (1/2/2017).

Yanti bahkan sempat kaget ketika Rizal Mantovani mengeluarkan teaser trailer dari film besutannya. Ia tak menyangka bahwa Velove berhasil mencerminkan sosok dirinya di masa muda.

"Saya sendiri sampai kaget pas tadi lihat teaser trailer nya, is that me or her? Jadi memang dia saya rasa. Vino sebagai Chrisye dan Velove sebagai Yanti," tandasnya.