Zack Snyder Berpotensi Gantikan Posisi Sutradara Batman

LOS ANGELES - Kabar mundurnya Ben Affleck dari posisi sutradara di film Batman masih menjadi perbincangan publik. Ben memutuskan untuk fokus memerankan tokoh pahlawan super berjubah hitam tersebut.

Hal ini membuat penggemar film DC bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi sutradara di film selanjutnya. Dilansir Hollywood Reporter, nama Zack Snyder terpilih menjadi sutradara yang berpotensi untuk menggantikan Ben.

Pasalnya, ia pernah menggarap dua seri film Batman sebelumnya yaitu Man of Steel (2013) dan Batman VS Superman : Dawn of Justice (2016). Zack dinilai telah familiar dengan karakter dan aktor di film tersebut.

Dia juga sudah tak asing lagi untuk menggarap film yang diangkat dari komik. Ia juga kenal dengan kreator Batman Frank Miller dan ikut menggarap karya Miller lainnya yaitu film 300.

Saat ini Zack sedang menggarap film thriller Justice Leage 2 dan akankan dia ikut menggarap film Batman selanjutnya?