Perankan Istri Chrisye, Velove Vexia Canggung

JAKARTA - Artis cantik Velove Vexia akan turut berperan dalam film Chrisye, tak tanggung-tanggung ia akan berperan sebagai istri Chrisye yang tentu saja memiliki tingkat kesulitan tersendiri.

Dalam film garapan rumah produksi MNC Pictures ini, Velove yang beradu akting dengan Vino Bastian mengaku sulit untuk bisa menjadi seperti Damayanti Noor. Namun, Damayanti mengaku banyak kesemaan dirinya dengan Velove itu.

"Pas pertama kali lihat agak susah, tapi pas dengar suaranya mirip banget. Lihat saja teasernya sama kaya saya. Banyak kesamaan. Saya juga kaget, it's me or not," kata Damayanti saat jumpa pers di Rolling Stone Cafe, Jakarta dilansir Sindonews.

Sementara, mantan kekasih Raffi Ahmand ini mengaku bangga bisa terpilih memerankan karakter istri dari musisi legendaries Indonesia tersebut, mengingat Chrisye merupakan sosok yang dicintai banyak orang. Kendati demikian, dia sempat canggung ketika memerankan karakter Damayanti.

"Yang saya tahu Chrisye dicintai banyak orang. Awalnya aku belum tahu jadi siapa. Di awal nggak pede pasti. Reading selama sebulan dan mba Yanti (panggilan Damayanti Noor) hadir juga. Jadi canggung, tapi kalau nggak paham bisa langsung tanya ke mba Yanti. Itu enaknya," ungkap Velove.