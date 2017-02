FOTO: Al Pacino hingga Robert de Niro, Jadi Role Model Vino Bastian

Ada beberapa film yg sangat berkesan buat gw sebagai aktor. Salah satu film yang paling berpengaruh dan selalu menginspirasi gw untuk menjadi seorang aktor yang total dgn selalu memberikan kemampuan terbaik gw dalam berakting adalah trilogi 'The Godfather'. Melihat totalitas Marlon Brando, Robert De Niro dan Al Pacino di film legendaris ini membuat gw gak pernah berhenti untuk belajar. Berakting bukan cuma menghafal script dan dialog, tapi lbh dari itu, menggunakan hati dan energi yg gw punya untuk menghidupkan karakter yg gw mainkan. Gw selalu percaya bahwa Film bukan cm sekedar hiburan, film adalah pengetahuan, inspirasi yang tidak pernah habis digali. Buat sobat seru film apa yang menginspirasi kalian? #pengetahuanitukekuatan #Perpuseru @perpuseru | Sumber Foto: Behind the scenes Al Pacino & Marlon Brando on The godfather movie set. Talent-only.tumblr.com #TheGodfather #1972

A photo posted by Vino G Bastian (@vinogbastian__) on Jan 31, 2017 at 7:08pm PST