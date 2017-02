Red Velvet Hentikan Promosi Lagu Seohyun 'SNSD', Kok Bisa?

SEOUL - Red Velvet hentikan promosi dari lagu Seohyun 'SNSD'. Mengapa demikian? Hal ini karena, Seohyun telah menyelesaikan promosi untuk lagu terbarunya yang berjudul Don't Say No.

Dilansir Sindonews, mengutip Allkpop, anggota termuda di SNSD ini akan goodbye stage dari beberapa acara musik. Pemilik nama asli Seo Joo Hyun pun hanya comeback tiga minggu untuk mempromosikan lagu terbarunya sebagai bentuk debut jadi penyanyi solo.

Sedangkan, Red Velvet akan mempromosikan lagu terbarunya yang berjudul Rookie. Kelima anggota Red Velvet yang terdiri dari Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri ini telah mengeluarkan video klipnya yang berjudul Rookie.

Dalam album mini ini terdapat lagu utama dengan judul sama. serta lima buah lagu lainnya yakni Little Little, Happily Ever After, Talk to Me, Body Talk dan versi daur ulang dari lagu Eco, Last Love.

Nantinya, Red Velvet menggelar siaran langsung melalui aplikasi Naver V Live. Mereka pun akan menampilkan panggung comeback pada 3 Februari program Music Bank.