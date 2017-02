BJ Habibie Tak Sabar Nonton Konser Perdana BCL

JAKARTA - Mantan Presiden RI, BJ Habibie tampaknya sudah tidak sabar untuk menonton konser tunggal Bunga Citra Lestari (BCL) yang bertajuk It’s Me BCL. Bahkan, rencanannya pria yang kerap disapa Eyang itu akan menjadi salah satu bintang di konser itu.



"Insya Allah Eyang akan hadir di konser BCL. Mari kita nonton konser dan kita nikmati lagu-lagu hits yang dibawakan BCL saat konser. Ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Selama 2 jam akan dihibur dengan lagu-lagu hits BCL," kata BJ Habibie, Rabu (1/2/2017).



Tidak hanya BJ Habibie, beberapa artis pun akan turut dalam konser yang rencanannya akan digelar pada 1 Maret 2017 itu seperti Ariel Noah, Reza Rahadian, Yovie Widianto, Ari Lasso, Dipha Barus, Pas Band, Nathan Hartono hingga Joe Taslim. Bahkan Joe Taslim mengungkapkan keterlibatan seniman-seniman dunia.



"Congrats atas concert pertama It's me BCL, konser dari hati dan melibatkan seniman-seniman terbaik dunia yang pasti akan memorable dan spesial buat BCL dan penggemarnya. Looking forward!," ungkap Joe Taslim.



Sementara itu, Andi Rianto sebagai Music Director mengatakan, konser ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. “Ini memang konser tunggal pertama dia (BCL), yang bakal disupport oleh kelompok orkestra yang besar, dengan anggota 50–60 orang. Demikian halnya dengan lagu yang dibawakan juga sangat banyak, mencapai 25 lagu sehingga menuntut persiapan yang juga matang, jadi memang konser ini menurut saya, adalah konser yang banyak ditunggu,” ungkapnya.