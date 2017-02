Wow, Video Klip Lemme Get That Rini Wulandari Dibuat Tiga Jam Saja

JAKARTA - Belum lama ini, Rini Wulandari kembali meluncurkan video klip terbaru untuk single Lemme Get That. Lagu kolaraborasi bersama Teza Sumendra dan Dipha Barus itu diakui Rini hanya digarap dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Bukan lagi hitungan hari, Rinni rupanya berhasil menyelesaikan segala proses syuting video musiknya itu dalam waktu tiga jam saja.

"Itu cepat banget syutingnya. Cuma tiga jam aja," kata Rinni kepada Okezone, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2017).

Konsep indoor memang dipilih Rinni dan tim produksi agar mampu mendeskripsikan jati diri jauh lebih matang dan mendalam. Selain mengedepankan kepribadian penyanyi jebolan Indonesian Idol itu, video klip Lemme Get That juga turut memperlihatkan jati diri Teza maupun Dipha.

"Karena lagu itu liriknya enggak gimana-gimana. Jadi kita buat video klip yang mendeskripsikan kepribadian kita masing-masing," sambungnya.

Mengusung konsep black and white, wanita 26 tahun ini mengaku sengaja ingin menunjukkan fashion masing-masing kepada para pecinta musik. Lagipula menurut Rinni, Lemme Get That memang tidak dirancang untuk mempertontonkan story telling seperti video klip umumnya.

"Konsepnya simple banget lebih tunjuk-in fashion. Enggak ada story telling cuma fashion kita bertiga saja," imbuhnya.

Sementara itu, lagu Lemme Get That sejatinya sudah dirilis sejak pertengahan tahun lalu. Rinni sendiri kini sedang disibukkan promosi album Independent. Sebelumnya, wanita asal Medan ini juga pernah menggandeng sang kekasih, Jevin Julian untuk berduet dalam lagu yang berjudul Salah.