FOTO: Shah Rukh Khan Peringati 69 Tahun Kematian Mahatma Gandhi

NEW DELHI – Senin, 30 Januari 2017, diperingati sebagai hari kematian Mahatma Gandhi ke-69. Jutaan orang senantiasa mengenang kiprahnya, tidak terkecuali King of Bollywood, Shah Rukh Khan (SRK).

SRK menyempatkan diri menggambar Gandhi secara sederhana. Gambar yang dibuatnya dalam perjalanan ke Pune untuk promosi film terbarunya, Raees, tersebut pun diunggah di Twitter pada hari yang sama.

“On way to Pune tried my hand at copying a sketch of the Father…Thank u Bapu for showing us the path. Jan30th,” tulis SRK.

On way to Pune tried my hand at copying a sketch of the Father…Thank u Bapu for showing us the path. Jan30th pic.twitter.com/2A0htlBpJL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 30, 2017

Gambar tersebut memperlihatkan tampak samping kepala Gandhi dengan telinga dan kacamata, dibubuhi tulisan “I shall conquer untruth by truth...”di bawahnya, yang merupakan salah satu kutipan Gandhi. Gandhi meninggal dunia karena dibunuh dalam nuansa perseteruan antara kaum Muslim dan Hindu di India.