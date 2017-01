Perjalanan Donald Trump di Industri Hollywood

LOS ANGELES - Tak hanya sibuk sebagai pebisnis, Donald Trump juga turut aktif di industri Hollywood. Dirinya telah malang melintang di berbagai acara televisi, film dan sebagainya yang menaikan pamornya.

Dilansir BBC, hubungan Donald Trump dengan televisi pada kurun tahun 80an- awalnya dia tampil sebagai cameo untuk banyak komedi situasi antara lain The Fresh Prince of Bel Air. Dalam kemunculan sebagai cameo dalam serial The Nanny, Trump merupakan seorang pria yang membawa telefon genggam, tidak satu tetapi dua, pada 1996.

Dalam The Fresh Prince of Bel-Air pada 1994, kemunculannya yang tiba-tiba di pintu masuk kediaman keluarga yang sederhana itu sampai membuat Carlton pingsan.

Tak hanya di dunia akting, Donald Trump juga pernah terlibat dalam variety show Worldwide Wrestling Entertainment (WWE). Ketika sandiwara 'pengambilalihan paksa' dengan pemilik WWE Vince McMahon dalam pertandingan gulat televisi yang berakhir dengan pembantingan dirinya ke lantai.

Dalam acara pencarian bakat, The Apprentice pada 2004, Donald Trump hadir sebagai sosok kunci. The Apprentice merupakan tayangan realitas, di mana Trump akan memberikan penilaian terhadap karyawan potensial kemudian menyebut calon yang gagal dengan slogannya "Anda dipecat!"

The Apprentice mengubah Trump dari seorang tokoh tabloid di New York menjadi seorang bintang TV yang terkenal di jantung Midwest - yang menjadi wilayah penting dalam kampanye presidennya. Ketenaran The Apprentice telah lama memudar, meskipun edisi selebriti acara itu tayang dalam beberapa musim terakhir. Kini Arnold Schwarzenegger menggantikan Donald Trump di The Apprentice.

Trump juga muncul dalam film: dia menjadi cameo dalam Home Alone 2 dan The Little Rascals, serta memerankan sosok perisak bernama Biff yang berdasarkan dirinya, dalam Back to the Future.