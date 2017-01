Celebrity Highlight: Sidak Zumi Zola, Honeymoon Rain-Kim Tae Hee, hingga Nominasi Oscar

JAKARTA – Zumi Zola menjadi buah bibir masyarakat Indonesia selama sepekan terakhir gara-gara inspeksi mendadaknya (sidak) di RSUD Raden Mattaher. Saat sidak, Zumi marah besar pasca mendapati tidak ada orang yang jaga malam di rumah sakit daerah tersebut. Zumi yang marah lalu membanting dan menendang kursi, di sebuah ruang gelap tempat para tenaga medis tersebut beristirahat.

Mantan tunangan Ayu Dewi ini mengaku melakukan sidak ke RS Raden Mattaher karena laporan dari masyarakat yang puas dengan pelayanan di sana. Zumi mengatakan jika masyarakat terutama mengeluhkan pelayanan RS di malam hari.

Sidak Zumi itu menuai pro kontra. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Bustami Yahya mengapresiasi aksi sidak Zumi. Menurutnya, sidak Zumi sudah tepat sasaran dan petugas patut ditegur agar tak lagi mengulangi hal tersebut ketika jam jaga.

Namun respon berlawan datang dari ikatan tenaga medis tanah air. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) misalnya, mengeluhkan perlakuan pemerintah terhadap tenaga medis yang sangat buruk. Di antaranya adalah banyaknya yang tidak dilindungi asuransi kesehatan, gaji di bawah UMR, dan tekanan kerja yang sangat tinggi.

Selain itu, protes juga datang dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu. Perkumpulan tersebut justru mengirimkan sebuah surat berisi pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo. Pertanyaan yang diajukan adalah tentang kepantasan sikap Zumi Zola yang dinilai arogan ketika melakukan sidak.

Sementara dari ranah Korea, seminggu lalu penuh dengan kehebohan pasca pernikahan Rain dan Kim Tae Hee. Usai menikah pada 19 Januari, pasangan papan atas Korea ini terbang ke Bali sebelum lanjut Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk berbulan madu.

Rain dan Kim Tae Hee diketahui honeymoon di sebuah pulau pribadi bernama Pulau Moyo. Di pulau Moyo, Rain dan Tae Hee kabarnya mengunjungi air terjun Mata yang juga pernah dikunjungi Putri Diana pada 1993 lalu.

Pasangan yang pacaran selama empat tahun sebelum akhirnya menikah itu dikabarkan menginap di Amanwana resort, sebuah resort yang harga sewanya mencapai Rp8-12 juta per malam. Keduanya kembali ke Korea pada Kamis 26 Januari 2017.

Sedangkan dari dunia Hollywood, Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan daftar nominasi Oscars 2017 pada minggu lalu. Sesuai prediksi, La La Land yang menang besar di Golden Globe tahun ini mendominasi dengan masuk di 13 nominasi.

Mereka masuk di tiga kategori utama, yakni Best Picture, Best Actor, dan Best Actress. Prestasi ini menyamai pencapaian Titanic pada tahun 1997 dan All About Eve pada tahun 1950 dengan perolehan 13 nominasi sepanjang 89 tahun bergulirnya Oscars.

Moonlight dan Arrival membuntuti dengan perolehan delapan nominasi sedangkan Manchester by the Sea, Hacksaw Ridge, dan Lion masing-masing meraih enam nominasi. Pemenang akan diketahui ketika Oscar dihelat pada 26 Februari 2017.