Andy Serkis & Martin Freeman Gabung Black Phanter

JAKARTA - Andy Serkis dan Martin Freeman, menjadi aktor keenam dan ketujuh yang dikonfirmasi menjadi pemain di film Black Panther.

Film tersebut disutradarai oleh Ryan Coogler dan diproduksi oleh Disney and Marvel Studios. Sejauh ini, terhitung 7 aktris dan aktor yang dikonfirmasi menjadi bagian di dalam film ini.

Film yang mengambil lokasi syuting di Atlanta dan Korea Selatan ini akan rilis pada 16 Januari 2018 mendatang.

Serkis merupakan aktor yang berperan sebagai Caesar di film War For The Planet of The Apes. Sedangkan Freeman di dalam trilogi The Hobbit dan juga film Captain America: Civil War sebagai Everett K. Ross.

T'Challa alias Black Phanter kembali ke rumah untuk para terisolasi di Wakanda dan menjadi raja setelah kembali dari membantu Captain America di Perang Saudara. Namun ketika musuh bebuyutannya muncul di radar, T'Challa melebur menjadi raja dan Black Phanter dan diuji dengan terjun dalam konflik yang mempertaruhkan nasib Wakanda dan seluruh dunia.