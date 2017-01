The Salesman, Film Sutradara Iran yang Memilih Absen di Oscar 2017

Film The Salesman. (Foto: Youtube)

LOS ANGELES – Sutradara Ashgar Farhadi tiba-tiba saja menjadi sorotan dunia setelah menyatakan tak akan hadir di perhelatan Oscar 2017 karena kebijakan terbaru Presiden Donald Trump soal imigrasi. Padahal Farhadi seharusnya datang untuk mendukung filmnya yang berjudul The Salesman yang masuk nominasi Best Foreign Film.

Dirilis pada 2016, The Salesman memang cukup menjadi perhitungan di kancah perfilman internasional. Ia sempat masuk di Cannes Film Festival dengan mengantongi dua trofi dari kategori yakni Best Actor dan Best Screenplay, Chicago International Film Festival, Munich Film Festival, dan banyak lainnya.

The Salesman bercerita tentang perjalanan sepasang kekasih, Emad dan Rana. Hubungan cinta mereka mendapat cobaan ketika mereka pindah ke sebuah rumah yang sebelumnya ditempati seorang perempuan yang ternyata adalah seorang PSK.

Berdasarkan penilaian Rotten Tomatoes, film The Salesman bahkan mendapat rating tinggi, yakni 98 persen dari 42 review para kritikus film. Menurut para ahli, film yang dibintangi oleh Shahab Hosseini dan Taraneh Alidoosti itu merupakan masterpiece lain Farhadi selain A Separation dan The Past.

“Ashgar Farhadi membuat penonton dan kritikus kagum lewat A Separation di 2011. Meski film berikutnya, The Past yang ber-setting Prancis, kurang sukses, tapi karya terbaru sutradara Iran ini sangat ditunggu-tunggu. Meski intensitasnya kurang dibanding A Separation, tapi ini adalah film yang cerdas dan menarik,” tulis Jo-Ann Titmarsh dari HeyUGuys.

Sementara itu Owen Gleiberman seperti dikutip Variety memuji, “Film baru dari Asghar Farhadi, sutradara Iran A Separation dan The Past, adalah permata lain dari ketegangan neorealis.”