Tepis Isu Ras di Oscar 2017, Viola Davis: Mereka Pantas Masuk Nominasi

LOS ANGELES – Tahun lalu, Academy Awards mendapat sorotan tajam karena tidak ada satu pun aktor dan aktris kulit hitam yang masuk ke dalam nominasinya. Academy of Motion Picture Arts and Scienes pun menjawab kritikan tahun lalu dengan memasukkan banyak nominator di tahun ini, mulai dari Viola Davis, Naomie Harris, Octavia Spencer, Denzel Washington, hingga Mahershala Ali.

Dilansir Variety, Selasa (31/1/2017), lantas pertanyaannya apakah saat ini Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanya mengikutsertakan mereka agar tidak ada lagi hastag #OscarSoWhite seperti tahun lalu? Atau apakah mereka memang pantas untuk masuk sebagai nominator di tahun ini?

Aktris Viola Davis pun memberikan pemikirannya tentang dua pertanyaan di atas. Menurutnya, para aktor dan aktris kulit hitam yang masuk memang sudah pantas mendapatkan nominasi karena akting mereka tahun ini.

“Merespons #OscarSoWhite? Tidak. Aku pikir semua nomine dari mulai Naomie Harris sampai Octavia Spencer (Hidden Figures) sampai Fences (Moonlight) sampai Mahershala Ali ada di sana karena mereka pantas mendapatkannya. Mereka ada di sana bukan karena warna kulit mereka. Itu adalah hasil kerja keras mereka,” jawab Davis seperti dilansir Variety.

Davis sendiri menjadi salah satu nomine dalam kategori Best Supporting Actress dan akan beradu melawan Naomi Harris (Fences), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures), dan Michelle Williams (Manchester by the Sea).

Berdasarkan prediksi para pengamat film Hollywood, Davis Viola adalah salah satu kandidat terkuat peraih Piala Oscar tahun ini mengingat pada ajang Screen Actors Guild Awards kemarin saja ia berhasil membawa pulang piala dari kategori yang sama.