Akankah Adele Borong Piala Grammy Award Lagi?

LOS ANGELES - Adele kembali masuk dalam sederet daftar nominasi dalam ajang Grammy Awards 2017 yang akan digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat pada 12 Febuari nanti.

Wanita bersuara merdu ini masuk dalam lima buah kategori pada tahun ini untuk dua karayanya. Untuk album "25" ia memegang dua kategori yaitu Album of the Year dan Best Pop Vocal Album.

Selain itu, lagu Hello miliknya menyabet tiga kategori yaitu Record of the Year, Song of the Year dan Best Pop Solo Performance.

Lewat beberapa kategori tersebut, ia harus bersaing dengan penyanyi top lainnya. Mulai dari Beyonce, Drake, Justin Bieber, Rihanna, hingga Lukas Graham.

Ini bukan kali pertama dirinya masuk dalam daftar nominasi Grammy Awards. Sejak tahun 2009, penyanyi asal Inggir sini sudah masuk dan memenangkan piala ajang musik tahunan tersebut. Ia bahkan membuat gebrakan dengan meraih lima piala pada tahun 2012.

Selain itu, Adele juga akan memberikan aksi panggungnya pada malam nanti. Ia bergabung bersama John Legend, Metallica, Carrie Underwood dan Keith Urban nantinya.