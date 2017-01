Sukses Hits, The Chainsmokers Siapkan Album Baru dan Tur

LOS ANGELES - Sukses menarik perhatian publik lewat sederet hits dan meraih kemenangan, The Chanismoker membawa kabar baik pada awal tahun 2017.

Duo DJ Drew Taggart dan Alex Pall mengumumkan lewat media sosial bahwa mereka akan merilis album baru dan menggelar tur yang dimulai pada April nanti.

"NEW TOUR + NEW ALBUM + NEW PRODUCTION = OUR MOST AMAZING SHOW EVER - TICKETS ARE GONNA FLY, PRESALE PM ET / 12PM PT (Link in bio)," tulis akun Instagram resmi The Chainsmokers pada Selasa, 31 Januari 2017.

Dalam pengumuman konser yang diberi tajuk The Memories : Do Not Open Tour , mereka telah mendata nama lokasi tur yang akan dimulai pada 13 April 2017 di American Airlines Arena, Miami, Florida. Lebih dari 30 kota di kawasan Amerika Utara masuk dalam daftar tur konser mereka hingga Juni nanti.

Dikenal lewat sederet kolaborasi untuk lagu-lagunya, mereka juga akan menggaet bintang tamu dalam konsernya. Dua nama yang baru diumumkan yaitu KIIARA sebagai tamu spesial dan Emily Warren.

Sementara itu, studio album pertama merka nanti akan dirilis lewat label sebelumnya yaitu Disruptor Records/Columbia.

Disamping itu, The Chainsmokers sukses masuk dalam daftar nomine ajang Grammy Awards yang akan digelar pada 12 Febuari 2017. Mereka menggaet tiga kategori yaitu Best New Artist, Best Pop Duo/Group Performance untuk Closer, dan Best Dance Recording untuk lagu Don't Let Me Down.