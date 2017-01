Berirama Miris, Discovery of the Camp Jadi Lagu Paling Menyedihkan

Band of Brothers (Foto: Youtube)

LOS ANGELES - Terbentuknya rasa empati dan emosional bisa dilakukan dengan berbagai media, salah satunya adalah musik.

Dilansir Quartz, sebuah studi mengatakan bahwa musik, harmoni dan instrumen lainnya jika digabungkan bisa menjadi bahasa universal yang membangun hubungan emosional. Berdasarkan jurnal Frontier of Psychology mejelaskan tentang efek khusus yang terjadi dengan musik sedih dan melankolis yaitu empati.

Sebanyak 102 partisipan diminta untuk mendengarkan lagu Discovery of the Camp yang menjadi instrumen karya komposer Michael Kamen dari serial televisi Band of Brothers. Mereka juga diberikan pertanyaan tentang pengalaman saat pendengar terkait emosional.

Orang yang tergerak dengan lagu sedih memiliki tingkat yang lebih tinggi dari rasa empati teman-teman mereka. Lagu ini berisi unsur instrumen biola dan piano yang memiliki tempo naik turun, seakan membawa suasana menyayat hati dari pendengarnya.