Sakit Hati Putus dari Tunangan, Mariah Carey Bikin Lagu I Don't

LOS ANGELES - Mariah Carey menyapa para penggemar lewat single terbaru berjudul I Don't untuk program televisi Mariah's World musim terakhir. Kabarnya, lagu tersebut terinspirasi berdasarkan pengalaman cintanya bersama James Packer, mantan tunangannya.

Dilansir AceShowbiz, wanita berusia 46 tahun ini menggandeng rapper YG untuk melakukan rekaman lagu ini dan membuat video klipnya sekaligus. Lagu ini kabarnya diperuntukkan bagi perempuan yang mengalami kejamnya putus cinta.

Lagu tersebut berisi lirik yang menandakan rasa kepedihan mendalam. Mulai dari rasa lelah karena terus menangis hingga tak ingin lagi kembali pada kekasihnya.

"But I'm tired of crying, no more tears

Pity party, all the year

Cold at night 'cause you're not here

Leaving you was my worst fear

'Cause when you love someone, you just don't treat them bad

You messed up all we had

Probably think I'm coming back, but I don't, I don't," bunyi lirik tersebut.

Mariah Carey dan miliarder asal Australia James Packer mengumumkan pertunangannya pada Januari 2016. Namun, hubungan mereka tak bertahan lama karena berakhir pada Oktober 2016.