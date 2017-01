FOTO: Seksi saat Imlek, Nikita Mirzani Bikin Bandung "Panas"

JAKARTA – Tahun Baru Imlek 2568 baru saja berlangsung. Perayaan yang berlangsung pada 28 Januari 2017 itu pun menjadi sebuah momen kenangan tersendiri bagi Nikita Mirzani.



Bagaimana tidak, hari besar tersebut bertepatan dengan salah satu panggung unjuk kemampuan vokalnya di sebuah tempat di sebuah klab di Bandung. Di hari tersebut, Nikita membagikan ramai dan besarnya panggung tersebut melalui Instagram. Terlihat panggung dengan pemirsa yang cukup ramai dengan lampu di berbagai sudut ruangan tersebut.



“Aku sangat diberkahi bisa merayakan Chinese New Year dengan kalian semua orang Bandung. Vibe-nya hebat, sampai berjumpa masyarakat kota berikutnya!” tulis Nikita. Konser tersebut merupakan salah satu konser kolaborasi Nikita dengan seorang DJ bernama Delizious Devina. Di akhir caption foto tersebut, Nikita menambahkan caption #actress #singer #livePA #fantasytour17 #bragaravebandung #mother.



Namun, bukan Nikita kalau tidak seksi. Setelah memamerkan ramainya konser tersebut, Nikita juga memamerkan pakaian yang dikenakannya ketika tampil. Nikita mengaku suaranya tidak terlalu bagus, namun penampilannya diusahakan dapat menghibur para penonton. Pun, gaya berpakaian yang dikenakan Nikita pun tidak kehilangan kesan seksi yang selalu menempel di dirinya tersebut.



“Gaya itu cara mengungkapkan siapa dirimu tanpa harus berbicara, black is the new black lihat dari double tap di layarmu,” tegas Nikita. Di foto tersebut, terlihat Nikita dengan kostum panggung tanpa jaket, memperlihatkan pakaian serba hitam yang memperlihatkan belahan tengah dada, pundak, dan paha Nikita.