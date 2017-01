VIDEO: Ciee, Selena Gomez Pamer Kebersamaan Bareng The Weeknd

Selena Gomez dan The Weeknd (Foto: BT)

LOS ANGELES – Selena Gomez akhirnya mengunggah momen kebersamaannya dengan The Weeknd di Instagram. Ini merupakan kali pertama sekaligus pertanda bahwa keduanya memang sedang dekat satu sama lain.

Dalam video yang hanya berdurasi 4 detik tersebut terlihat wajah The Weeknd mengenakan sebuah kacamata dan duduk di sebuah perahu. Sementara Selena sendiri hanya terdengar suaranya dan mengatakan, “Okay, I’ll figure it out, I guess. Exactly...”

Dari pemandangan yang terlihat, nampaknya Selena dan The Weeknd tengah menghabiskan waktu bersama di Venesia, Italia. Seperti diketahui, Venesia adalah sebuah kota yang dibangun di atas Laut Adriatic dan tidak memiliki jalanan. Kota ini sangat terkenal dengan kanal-kanal dan bangunan tua indah yang mengelilingi sudut-sudut kotanya.

Kedua penyanyi papan atas Hollywood ini mulai dirumorkan berpacaran setelah tertangkap basah tengah berciuman pada pertengahan bulan Januari. Sejak saat itu mereka terlihat sangat romantis saat paparazzi mengabadikan momen mereka ketika tiba di Italia.