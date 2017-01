Diplo Terkesan dengan Sikap Disiplin Nicki Minaj

LOS ANGELES – Sebagai seorang DJ merangkap produser rekaman, rapper, sekaligus penulis lagu, Diplo memiliki pengalaman panjang saat harus bekerja sama dengan penyanyi lain. Namun, ia merasa sangat terkesan saat berkolaborasi dengan Nicki Minaj.

Ia tak menyangka bahwa Nicki memiliki sikap disiplin yang tinggi. Sebelumnya, pemilik nama asli Thomas Wesley Pentz ini tak pernah bekerja sama dengan penyani lain seperti Nicki.

“Saat itu aku sedang berupaya mengajak Nicki untuk melakukan sebuah proyek untuk kami berdua. Dia menulis 16 verse yang berbeda untuk lagu ini. Dia sangat menginspirasi. Aku tidak pernah bekerja dengan seorang artis yang sangat disiplin sepertinya. Dia adalah salah satu rapper favoritku,” puji Diplo sebagamaina dilansir Contactmusic, Senin (30/1/2017).

Karier DJ Diplo semakin beranjak dengan single-single seperti Lean On, Cold Water, dan Light It Up. Kecintaannya terhadap dunia musik tak pernah berkurang karena ia tak bisa hidup dengan pekerjaan lain selain di industri musik.

“Aku pernah mencoba berbagai pekerjaan dan berakhir dengan sangat buruk. Aku tidak pernah bisa menjaganya. Kupikir musik adalah jawabannya dan aku tidak berpikir aku sangat baik dalam hal ini. Kalian hanya perlu memalsukannya sampai akhirnya bisa menciptakannya,” pungkas Diplo.