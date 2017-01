Park Bom Isyaratkan Rilis Album Solo setelah 2NE1 Bubar

SEOUL – Bubarnya girlband 2NE1 tak berarti berakhirnya karier Park Bom di dunia musik K-POP. Buktinya, ia berencana merilis album solo perdananya tahun ini menyusul bubarnya 2NE1.

Niatan Bom untuk merilis album solo tahun ini terungkap dari tweet sebuah akun Twitter @OuijaKnowsAll. Akun yang menjawab semua pertanyaan seperti di film Ouija itu ternyata sempat mendapat pertanyaan dari Bom terkait rencananya untuk merilis album tahun ini.

@haroobomkum asks "is my solo album coming out this year? And this is going to be the best through out in the wo..." #OuijaMovie now playing pic.twitter.com/n1aZ5ivUKa