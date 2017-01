Cie, The Weeknd Unggah Gambar Selena Gomez saat Liburan di Italia

Selena dan The Weeknd (Foto: ET Online)

LOS ANGELES - Hubungan Selena Gomez dan The Weeknd makin hari makin mesra. Keduanya tak lagi canggung untuk memperlihatkan kemesraan. Hal ini terlihat saat mereka menikmati momen liburan di Florence, Italia.

Buktinya, sebuah foto di Instagram Story The Weeknd diduga menampilkan Selena tengah mengamati lukisan The Birth of Venus yang terpampang di Uffizi Gallery, Florence, Minggu 29 Januari 2017.

Sebelumnya, Pasangan yang tertangkap kamera paparazzi ciuman mesra beberapa minggu lalu itu ketahuan makan siang di restoran Trattoria Borgo Antico. Selain itu, pasangan tersebut juga terlihat nyaman dan mencium satu sama lain.

Hubungan keduanya membuat fans semakin penasaran. Tidak sedikit pula yang menganggap hubungan mereka sudah benar-benar terjadi, atau dengan kata lain Instagram Official. The Weeknd juga dikabarkan telah mem-follow akun mantan kekasih Justin Bieber tersebut dan mendapatkan followback.