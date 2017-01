Sssst, Emma Stone Beberkan Kisah Pahit Hidupnya

LOS ANGELES – Lagi-lagi Emma Stone mendapat penghargaan atas perannya di film La La Land. Penghargaan Oustanding Performance by an Actress in a Leading Role tersebut tentunya menjadi buah dari usaha keras yang telah dilakukan Emma selama menjajaki dunia aktris.

Di red carpet acara SAG Awards 2017, tayang Minggu 29 Januari 2017, Emma mengungkapkan naik turun masa lalunya sebagai seorang aktris baru. Menurut Emma, perannya sebagai Mia Dolan di film tersebut tidak jauh berbeda dengan kehidupannya di masa lalu. Menurut Emma, masa-masa awal di karirnya juga dipenuhi dengan banyak penolakan.

“Aku sederhananya pernah mengalami semua audisi di film itu. Aku pernah mengalami itu dengan berbagai versi,” tutur Emma kepada E! News di red carpet. Emma terlihat bersama saudaranya, Spencer.

Emma mengungkapkan, masa awal karirnya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Bahkan, banyak penolakan yang justru sangat pahit bagi Emma, yaitu ketika para juri tidak ingin lagi melihatnya ketika awal-awal masa dirinya pindah ke LA dari rumahnya di Arizona.

“Aku pikir yang tersulit adalah, waktu itu, aku audisi bayak sekali, yang berarti bagus ketika kamu seorang aktor dan banyak audisi. Aku tidak banyak mendapat panggilan kembali ketika pertama pindah ke LA dan mereka berhenti mengirimiku. Ada banyak waktu dimana orang tidak ingin aku masih dan aku rasa itu lebih buruk dari audisi pertama dan ditolak,” jelas Emma.