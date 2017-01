Wih, Sophia Bush Tampil Serba Pink di SAG Awards 2017

LOS ANGELES – Sophia Bush ikut memeriahkan perhelatan Screen Actor Guild (SAG) Awards 2017. Tak hanya hadir di acara inti, bintang Chicago Fire itu juga hadir di gelaran red carpet yang diadakan beberapa jam sebelumnya.

Kehadiran Sophia di red carpet SAG Awards 2017 cukup membuat mata terbelalak. Pasalnya, aktris 34 tahun tersebut tampil serba pink di red carpet. Tak hanya dari gaun, tapi juga make-up.

Sophia melenggang di red carpet dalam balutan gaun pink panjang menyala tanpa lengan dari Marchesa. Sophia tak bersusah payah mempercantik penampilannya dengan memakai banyak perhiasan.

Sementara itu, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, SAG Awards 2017 memberikan penghargaan kepada insan perfilman dan pertelevisian Hollywood. Penghargaan utama SAG Awards, yakni Top Ensemble Cast jatuh ke tangan Hidden Figures. Film sejarah dari FOX tersebut mengalahkan film-film unggulan lain seperti Manchester by the Sea, Moonlight, dan Fences.

Sementara La La Land yang mendominasi Oscar dan Golden Globes 2017, gagal bersinar di SAG Awards. Dinominasikan di dua kategori, yakni Best Male Actor dan Best Female Actor, La La Land hanya pulang dengan satu trofi yang diraih Emma Stone di Best Female Actor.