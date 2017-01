La La Land Gagal Bersinar di SAG Awards 2017

LOS ANGELES – Ajang penghargaan untuk insan pertelevisian dan perfilman Hollywood kembali digelar. Minggu 29 Januari 2017 malam waktu setempat, dihelat ajang Screen Actors Guild (SAG) Awards di Shrine Auditorium, Los Angeles.

Jika hampir semua ajang penghargaan film tahun ini didominasi oleh La La Land, tidak demikian dengan SAG Awards. Total, film pemenang Golden Globes 2017 itu hanya dinominasikan di dua kategori dan hanya menang di satu nominasi saja.

Dinominasikan di dua kategori, La La Land gagal bersinar. Film yang mendominasi Oscar 2017 itu hanya membawa pulang satu trofi dari kategori Best Female Actor yang dimenangkan Emma Stone, sementara satu nominasi La La Land, yakni Best Actor, gagal dimenangkan.

Penghargaan utama SAG Awards, yakni Top Ensemble Cast jatuh ke tangan Hidden Figures. Film sejarah dari FOX tersebut mengalahkan film-film unggulan lain seperti Manchester by the Sea, Moonlight, dan Fences.

Berikut daftar lengkap pemenang SAG Awards 2017 dilansir The Guardians, Senin (30/1/2017).

Best Ensemble Performance – Hidden Figures

Best Male Actor – Denzel Washington (Fences)

Best Female Actor – Emma Stone (La La Land)

Best Male Supporting Actor – Mahershala Ali (Moonlight)

Best Female Supporting Actor – Viola Davis (Fences)

Best Cast in a TV Drama Series – Stranger Things

Best Female Actor in a TV Drama Series – Claire Foy (The Crown)

Best Male Actor in a TV Drama Series – John Lihgow (The Crown)

Best Male Actor in a TV Movie or Miniseries – Bryan Cranston (All the Way)

Best Female Actor in a TV Movie or Miniseries – Sarah Paulson (The People v OJ Simpson: American Crime Story)

Best Cast in a TV Comedy Series - Orange is the New Black

Best Male Actor in a TV Comedy Series - William H Macy (Shameless)

Best Female Actor in a TV Comedy Series - Ulia Louis-Dreyfus (Veep)