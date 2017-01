George C. Scott, Aktor Pertama yang Tolak Terima Piala Oscar

LOS ANGELES – Bisa dipastikan jika sebagian besar orang yang berkecimpung di industri film, baik sebagai aktor, sutradara, produser, hingga make-up artist sekali pun, pasti bermimpi menang piala Oscar. Bisa masuk menjadi nomine saja sudah membuat insan perfilman itu senang bukan kepalang.

Tapi, hal itu tak berlaku bagi seorang George C. Scott. Aktor kelahiran 18 Oktober 1927 ini tercatat sebagai aktor pertama yang menolak menerima penghargaan piala Oscar untuk kategori Best Actor di awal 70-an silam.

Scott beralasan tak ada yang menarik dari memenangkan piala Oscar. Menurutnya, ajang yang juga disebut sebagai Academy Awards itu tak ubahnya sebagai acara yang dibuat-buat untuk kepentingan ekonomi semata.

“Parade daging (manusia) selama dua jam, sebuah pertunjukkan publik dengan ketegangan yang dibuat-buat hanya karena alasan-alasan ekonomi,” kata Scott kala itu seperti dilansir The Vintage News.

Sebelum diumumkan sebagai pemenang Oscar, Scott sejatinya sudah lebih dulu meminta pihak Academy untuk mencoret namanya dari daftar nominasi. Namun, pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences menolak dan tetap mencantumkan namanya sampai akhirnya dia diumumkan sebagai pemenang.

Scott memulai kariernya di film Wonslow Boy. Tahun 1958, Scott membintangi Anatomy of Murder yang mengantarnya menjadi nomine Oscar kategori Best Supporting Actor. 12 tahun berselang, Scott kembali masuk nominasi Oscar namun kali ini sebagai Best Actor karena perannya di film Patton yang mana trofi kemenangan itu ditolaknya.