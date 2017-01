xXx Melorot, Resident Evil Gagal Puncaki Box Office

LOS ANGELES – Comeback Vin Diesel di xXx: The Return of Xander Cage ternyata tak mampu banyak membantu performa film arahan D.J Caruso itu di tangga box office. Memasuki minggu keduanya di box office, peringkat xXx: The Return of Xander Cage malah melorot.

Dilansir Box Office Mojo, xXx: The Return of Xander Cage kini berada di posisi 6, melorot empat peringkat dari minggu lalu. Di pekan keduanya, film yang juga menjadi debut Hollywood Deepika Padukone ini hanya mengumpulkan USD8,25 juta.

Capaian yang cukup mengecewakan juga datang dari Resident Evil: The Final Chapter. Film yang menjadi cerita akhir perjalanan Alice ini memulai minggu pertamanya di box office Amerika di peringkat 4 dengan penghasilan USD13,85 juta.

Peringkat pertama masih dipegang oleh Split yang berhasil mempertahankan posisi puncak selama dua minggu berturut-turut. Untuk minggu ini, Split memperoleh pendapatan sebesar USD26,26 juta.

Pendatang baru tertinggi minggu ini diraih oleh A Dog’s Purpose. Film dari Universal ini memulai pekan perdananya secara apik dengan duduk di posisi runner up setelah mengumpulkan penghasilan USD18,38 juta.

Berikut daftar top 10 box office edisi 27-29 Januari 2017:

1. Split - USD26,26 juta

2. A Dog’s Purpose - USD18,38 juta

3. Hidden Figures – USD14 juta

4. Resident Evil: The Final Chapter – 13,85 juta

5. La La Land – USD12,05 juta

6. xXx: The Return of Xander Cage - USD8,25 juta

7. Sing – USD6,2 juta

8. Rogue One: A Star Wars Story – USD5,1 juta

9. Monster Trucks – USD4,1 juta

10.Gold – USD3,4 juta