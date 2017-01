Ne-Yo Siap Ramaikan Panggung Java Jazz Festival 2017

jpnn.com - Ne-Yo siap hadir di Indonesia, rencananya ia akan meramaikan panggung Java Jazz Festival 2017 di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu yang akan datang.

Kepastian ini didapat melalui pengumuman yang diunggah promotor Java Festival Production di akun Instagram-nya.

"GRAMMY Award-winning singer, composer, producer, and actor NE-YO is confirmed to play at #JJF2017! Get ready to dance to his sing-along anthems! Get your tickets now at www.javajazzfestival.com," dikutip JPNN.

Peraih Gramny Awards itu akan tampil di hari ketiga festival yakni 5 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pelantun Miss Independent ini menjadi salah satu musisi internasional yang meramaikan Java Jazz edisi ke-13 itu. Sebelumnya ada Incognito, Chick Corea, DW3, Emma Larsson, Fareed Haque, hingga KING yang telah diumumkan beberapa bulan lalu.

Ini menjadi penampilan ketiga Ne-Yo di Jakarta setelah tampil pada 2011 di konser tunggalnya di Istora Senayan, dan saat ulang tahun pertama Net. pada 2014 lalu.