Ed Sheeran Jadi Petinju di Video Klip Shape of You

LOS ANGELES – Video klip dari single terbaru Ed Sheeran, Shape of You, akhirnya resmi dirilis. Dalam video terbaru ini, Sheeran tampil beda karena dirinya berperan sebagai seorang petinju.

Dalam video tersebut, sudut-sudut tempat latihan tinju menjadi pemandangan yang lumrah. Sheeran berlatih dan menemukan seorang wanita di tempat tersebut.

Cinta pun tumbuh di antara keduanya setelah melewati beberapa momen bersama, baik itu kencan pertama di sebuah kafe atau bahkan bermesraan di kursi belakang sebuah taksi.

Sayangnya, Sheeran harus terpukul ketika mengetahui sang gadis meninggalkannya. Ia pun menjadi seseorang yang galau dan melampiaskan kekesalannya kepada tinju.

Meski baru dirilis, video ini sudah ditonton oleh setidaknya 450 ribu viewers. Shape of You memang cukup dinantikan mengingat nuansa lagunya yang penuh dengan beat sedikit berbeda dari lagu-lagu Sheeran sebelumnya.

Shape of You dan Castle on the Hill adalah dua single baru yang dikeluarkan oleh Ed Sheeran sebagai comeback-nya setelah vakum cukup lama. Dua lagu ini akan tergabung dalam album bernama “Divide” yang rencananya dirilis pada tanggal 3 Maret 2017.