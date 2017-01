FOTO: Yuk, Intip Bocoran Video Klip Shape of You dari Ed Sheeran

LONDON – Bersiaplah untuk menikmati video klip baru dari Ed Sheeran. Setelah menghibur fans setia dan penikmat musik dunia lewat Castle on the Hills, Ed siap merilis klip untuk single barunya yang lain, Shape of You.

Jika tak ada halangan, Ed akan merilis video klip Shape of You pada Senin (30/1/2017) waktu Inggris. Ed sendiri yang berjanji kepada fansnya di seluruh dunia untuk merilis video klip baru itu pada Senin ini.

“Video Shape of You besok,” tulis Ed di Instagram sambil mengunggah foto yang diambil dari salah satu adegan di klip Shape of You.

Sebelum mengumumkan tanggal perilisan video klip Shape of You, Ed sudah lebih dulu menggoda fans dengan merilis video pendek di Twitter. Video tersebut diyakini sebagai potongan dari video klip Shape of You.

Jika benar itu adalah video klip Shape of You, maka video ini akan menawarkan sesuatu yang berbeda dari Castle on the Hills. Jika Castle on the Hills mengajak fans untuk bernostalgia dengan nuansa pedesaan di Inggris, potongan video di Twitter Ed memberi kesan jika Shape of You akan lebih misterius dan gelap.