Fatin Ikut Goblin Challenge, Nih Fotonya

JAKARTA - Serial Goblin the Lonely and Great God sudah berakhir pada 21 Januari 2017. Namun berakhirnya Goblin the Lonely and Great God masih belum bisa membuat para penggemarnya move on. Fatin Shidqia Lubis adalah salah satunya.

Hal ini dibuktikan dengan salah satu foto yang diunggah Fatin melalui akun Instagram. Tampak jebolan X Factor Indonesia 2013 ini memajang foto lengkap dengan pedang ala Goblin di tangan kanannya.

Gayamu nduuuk, nduk... A photo posted by Fatin Shidqia Lubis (@fatin30) on Jan 27, 2017 at 7:20am PST

Para nitizen pun segara memberikan komentar pada foto tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa gadis kelahiran Jakarta, 30 Juli 1996 ini terlibat demam Goblin.

"Cie demam goblin juga tin. Ayo tancepin tin.. hehehe, Goblin Challenge," tulis pemilik akun @srihartati76.

"Demam pedang GOBLIN Juga Yee Broo.. @fatin30 #koreandrama #goblin #tvn #gongyoo," lanjut kurnianovi76.

Candaan pun muncul dalam komentar pelantun Aku Memilih Setia tersebut. Beberapa nitizen meminta Fatin untuk mempraktekkan sesuai adegan dalam serial Goblin the Lonely and Great God.

"Kamu penggantinya Goblin yaa tin? Cuz pedangnya bisa kamu tarik. Eak," tulis @dadidudedo.

"Ya ampun, langsung tncep tin. Biar kayak di Goblin, Goblin Chellenge," lanjut nitizen lainnya.