TOP MOVIE: Celine Dion Sumbang Suara di Beauty and the Beast

LOS ANGELES – Celine Dion akan kembali menyumbangkan suara emasnya untuk soundtrack film. Yang terbaru, peraih lima Grammy Awards itu didapuk untuk mengisi soundtrack film live-action Beauty and the Beast.

Celine akan membawakan lagu berjudul How Does A Moment Last Forever. Lagu tersebut diciptakan Alan Menken dan Tim Rice, dua penulis senior yang sudah sering membuat lagu soundtrack film animasi seperti The Little Mermaid dan The Lion King.

Baca selengkapnya di sini.