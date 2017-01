Dimas Beck Kenali Industri Dangdut Lewat Duo Serigala

BEKASI - Dimas Beck berkesempatan terlibat dalam sebuah proyek kerja film bersama penyanyi dangdut yaitu Duo Serigala. Lewat kerjasamanya di lokasi syuting, aktor tampan ini mendapati kisah jerih payah bagaimana perjuangan penyanyi dangdut di Indonesia.

"Duo Serigala tuh menurut gue, gue tuh kan enggak sering ngobrol sama penyanyi dangdut dan bener-benar baru tahu perjuangannya wah banget. Apa yang mereka lalui sampai mereka terkenal dan menghadapi fans," kata Dimas saat dijumpai dalam acara jumpa fans di Bekasi Barat pada Sabtu (28/1/2017).

"Ya ngobrol sama mereka Jadi menghargai banget deh setiap profesi punya kesulitan berbeda. Terutama persaingan penyanyi dangdut itu ketat banget luar biasa. Gue juga jadi belajar," tambahnya.

Dimas mengatakan bahwa pemilik goyang dribble tersebut berbagi cerita tentang perjalanan panggungnya dari kota ke kota. Hal itu dinilai olehnya sebagai perjuangan keras dan dianggap wajar untuk pedangdut yang tampil glamour.

"Jadi entertainment adalah satu dunia yang keliatannya glamour aja padahal dibalik itu ada kerja keras dan perjuangan luar biasa kayak Duo Serigala," ungkapnya.

Terkait musik dangdut, personel Bukan Bintang Biasa (BBB) ini mengaku tak menolak untuk mendengar dan menyanyikan lagu berjenis itu. Baginya, dangdut adalah hiburan bagi rakyat Indonesia.

"Jadi kalau jumpa fans mreka minta nyanyi dangdut ya gue nyanyi dangdut. Intinya kita bikin orang seneng. Ya kita nyanyi dangdut sama-sama. 'Kan ada tuh lagu Project Pop 'Dangdut is the Music of My Country'. Jadi, ya harus dipahami betul itu hiburan rakyat kita," tutupnya.