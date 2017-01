Song Joong Ki "Kecelakaan" saat Syuting Battleship Island

SEOUL - Song Joong Ki yang tengah sibuk melakukan syuting Battleship Island dikabarkan mengalami kecelakaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah video yang direkam pihak produksi.

Mengutip Sindonews, video yang berdurasi 42 detik ini menunjukkan kecelakaan yang terjadi pada Song Joong Ki, di mana aktor yang sukses tampil di drama DOTS ini kembali tampil sebagai tentara di drama terbarunya itu.

Joong Ki mengalami kecelakaan saat di lorong bawah tanah. Terlihat, pria tampan Korea Selatan ini berada dalam bencana akibat tanah longsor di bawah tanah. Dia pun tertimpa reruntuhan tanah hingga membuatnya jatuh.

Tidak hanya mengalami kecelakaan, pada drama itu, Joong Ki juga dikirim ke suatu negara untuk menyelamatkan beberapa masyarakat yang terjebak dalam peperangan.

Adegan Song Joong Ki di film teranyar ini dinilai tidak terlalu sulit, mengingat dia pernah memainkan karakter tentara saat di drama Descendants Of The Sun (DOTS).

Film The Battleship Island akan tayang pada pertengahan tahun ini. Film ini juga dimainkan oleh So Ji Sub yang merupakan rekan dari Song Joong Ki.