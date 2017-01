Cek Tanggal Perilisan 3 Film Animasi Terfavorit Ini

JAKARTA - Tak lama lagi akan ada tiga film animasi yang akan segera di rilis. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi penikmat film animasi. Lanta film apa saja yang akan dirilis?

Sing 2 dan Minions 2 telah ditetapkan. Demikian dengan sekuel The Secret Life of Pets diundur satu tahun dari tanggal rilis yang sebelumnya.

Pencinta film harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat kembalinya Max dan teman-temannya dari The Secret Life of Pets. Pasalnya, The Secret Life of Pets 2 yang awalnya dijadwalkan rilis pada 13 Juli 2018, diundur hingga 3 Juli 2019.

Dilansir Sindonews, film sekuel ini akan melihat kembalinya sutradara Chris Renaud dan penulis Brian Lynch. Louis CK, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, dan Ellie Kemper nampaknya akan kembali meminjamkan suara mereka untuk karakter pada film tersebut.

Sementara, Sing 2 telah ditetapkan untuk rilis di seluruh bioskop AS tepat di momen Natal pada 25 Desember 2020.

Film pertamanya, Sing yang suaranya diisi oleh para pemenang Academy Award, seperti Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C Reilly, Taron Egerton, dan Tori Kelly ini telah berhasil meraup pendapatan sebesar USD250 juta di dalam negeri dan USD429,8 juta di box office seluruh dunia.

Film ini menceritakan dunia yang secara keseluruhan dihuni oleh hewan-hewan, Sing mengisahkan seekor koala optimistis bernama Buster Moon (disuarakan McConaughey) yang rela memberikan segalanya untuk teater.

Dia mencoba untuk memperbaiki kehidupannya dengan membuat sebuah kompetisi menyanyi terbesar di dunia.

Film lainnya yang telah ditetapkan perkenalannya adalah film Minion 2. Dilansir Aceshowbiz, Minion 2 akan tiba lebih awal dari yang telah diharapkan. Film ini akan rilis pada 3 Juli 2020. Sebelumnya, Minion telah meraup pendapatan sebesar USD1,159 miliar di seluruh dunia.

Film spin-off dari Despicable Me itu dibintangi oleh Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Geoffrey Rush, dan Steve Carell.