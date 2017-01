Yuk Intip Daisy Ridley Jadi Mata-Mata Perang

JAKARTA - Kecantikan yang dimiliki oleh Daisy Ridley tak membuatnya canggung melakoni berbagai peran termasuk dalam laga action. Seperti halnya dalam A Woman of No Importance, ia menjadi mata-mata perang.

Dikutip Sindonews, Ridley melihat A Woman of No Importance mempunyai kisah yang menarik. Ceritanya diangkat berdasarkan buku biografi Sonia Purnell dengan judul yang sama, mengikuti kehidupan sang pionir mata-mata Amerika bernama Virginia Hall.

Menurut kabar, buku tersebut telah diakuisisi oleh Paramount Pictures JJ Abrams yang juga memproduksi Star Wars dan akan kembali berperan sebagai produser dalam film ini.

Namun, baik sutradara maupun penulis naskah hingga kini masih belum diumumkan.

Virginia Hall merupakan wanita super-spy yang diperankan Ridley ini memiliki mimpi untuk bergabung dengan Foreign Service sebelum akhirnya dia mengalami kecelakaan dan kehilangan kaki kirinya. Kondisi ini memaksanya memakai embel kayu.

Virginia akhirnya bekerja untuk intelijen Inggris di Perancis selama Perang Dunia II dan bergabung dengan American Office of Strategic Service. Masyarakat lantas menganggap Virginia berbahaya dan menjulukinya sebagai ‘wanita pincang’.

Sementara, saat ini Ridley sedang menjalani syuting film kejahatan berjudul Murder on the Orient Express, di mana dia tampil bersama Johnny Depp dan Michelle Pfeiffer.

Ridley juga akan membintangi film Ophelia, konsep baru dari buku karya William Shakespeare, Hamlet. Artis cantik ini juga akan bergabung dengan Margot Robbie dan Rose Byrne dalam film remake Peter Rabbit.

Dilansir Aceshowbiz, proyek lainnya yang akan dilakukan Ridley adalah Chaos Walking, Kolma, The Lost Wife dan Star Wars: The Last Jedi.

Ridley akan kembali dalam perannya sebagai Rey di luar angkasa dan kabarnya dia juga akan kembali hadir di film Star Wars: Episode IX.