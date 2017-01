Siap-Siap, The Devil Wears Prada Bakal Dibuat Versi Musikal

LOS ANGELES - Ingat dengan film The Devil Wears Prada? Film hits yang dibintangi Meryl Streep dan Anne Hathaway itu bakal kembali menghibur penonton dalam kemasan berbeda. Ya, film yang populer di era 2006-an ini akan hadir dengan versi drama musikal.

Pihak Fox Stage Production, Bob Cohen pun sudah mengonfirmasi kabar tersebut. Demi terlihat lebih fresh dan berbeda, Cohen bahkan menggandeng dua sosok kenamaan, Elton John dan Paul Rudnick untuk terlibat langsung dalam tahapan produksi.

"Untuk membawa The Devil Wears Prada ke musikal, kami tahu kami harus menemukan seniman terbaik sebagai karakter dalam cerita. Kami membutuhkan seniman yang karyanya telah menjalankan keseluruhan dari musik dan penerbitan untuk drama dan fashion," tutur Cohen dilansir Aceshowbiz, Sabtu (28/1/2017).

"Kami hanya bisa memikirkan dua nama:..! Elton John dan Paul Rudnick Itu saja," tambahnya.

John sendiri menyambut antusias ketika diajak bergabung dalam produksi ini. Pasalnya, John mengaku penggemar The Devil Wears Prada sejak dulu. Ia bahkan tak sabar untuk meramu film tersebut dalam versi musikal.

"Mengingat kembali The Devil Wears Prada dijadikan drama musikal itu pasti akan sangat menarik. Aku penggemar dari novel dan filmnya. Aku tak sabar unjuk kebolehan musikku pada projek ini," tutur John.

Sementara itu, John pernah meraih Tony Award dengan karyanya yang berjudul Aida pada 2000 silam. Sedangkan Rudnick sendiri sudah dikenal sebagai penulis skenario musikal bertangan dingin. Karyanya di dunia musikal selalu melejit di pasaran, sebut saja I Hate Hamlet, The New Century hingga In and Out.

Sayangnya, semenjak berita ini diturunkan pihak produksi belum membeberkan siapa saja aktris dan aktor siapa saja yang bakal bergabung untuk ikut ambil bagian dalam peran.