Josh Groban Sumbang Suara untuk Soundtrack Beauty and the Beast

LOS ANGELES - Satu lagi penyanyi besar yang ikut ambil bagian dalam proyek soundtrack film live-action Beauty and the Beast. Josh Groban dipastikan akan ikut sumbang suara untuk menyanyikan salah satu lagu soundtrack berjudul Evermore.

Di dalam film, Evermore dinyanyikan oleh karakter Beast (Dan Stevens) ketika melepas Belle (Emma Watson) untuk kembali ke ayahnya. Versi ballad dari Josh Groban akan diputar di bagian akhir pemutaran film.

Evermore merupakan lagu ciptaan Alan Menken yang sudah delapan kali memenangkan Oscar, dengan lirik ditulis oleh Tim Rice, pemenang tiga trofi Oscar. Bisa menyanyikan lagu karya komposer dan penulis lirik legendaris, Groban merasa bangga luar biasa.

"Merupakan sebuah kebangaan bagi saya untuk dapat menyanyikan lagu yang begitu indah karya dari dua tokoh yang memang saya idolakan, Alan Menken dan Tim Rice. Beauty and the Beast telah menjadi bagian dari diri saya sejaka masa kecil dan memiliki keterlibatan musik dalam film ini benar-benar membuat saya bahagia," ujar Groban seperti dalam rilis yang diterima Okezone.com.

Sebelum Groban, sudah ada Celine Dion yang kembali didapuk mengisi salah satu soundtrack Beauty and the Beast. Pelantun My Heart Will Go On itu akan menyanyikan lagu yang juga diciptakan oleh Alan Menken dan Tim Rice berjudul How Does A Moment Last Forever.